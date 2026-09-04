Москва4 сен Вести.В поселке Емельяново под Красноярском полицейские застрелили агрессивного медведя, который вышел к средней школе №2. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, животное разгромило несколько палисадников и проявляло агрессию к собаке. Прибывший на место наряд ДПС обнаружил медведя, который бежал по центральной улице поселка. В связи с угрозой для местных жителей сотрудники полиции применили автоматическое оружие и ликвидировали хищника.

Поступило сообщение от местных жителей о появлении медведя в поселке Емельяново. Хищного зверя видели на одной из улиц в районе средней образовательной школы №2… Сотрудники полиции обнаружили медведя, бежавшего по центральной улице поселка. В связи с угрозой, которую представлял хищник, они приняли меры к его ликвидации, применив автоматическое оружие говорится в публикации

3 сентября в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за выходов медведей к людям. В тот же день в поселке Подтесово медведь убил двух пенсионерок, отправившихся в лес за грибами.