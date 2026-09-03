Москва3 сенВести.С начала года в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Камчатского края поступило 52 сообщения о выходе медведей на территорию Петропавловска-Камчатского, 44 из которых получили подтверждение, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.
Самые частые выходы наблюдаются в районе ТЭЦ-2 улицы Степная. Также были обращения по улицам Авиационной и Тундровой, и в районе биатлонного комплекса имени Фатьяновасказал замглавы администрации города - начальник Контрольного управления Александр Сашенков
Он также призвал жителей и гостей города быть внимательными при посещении лесных массивов на окраинах города, в случае необходимости звонить в ЕДДС.