ЕДДС: медведи выходили на территорию столицы Камчатки 44 раза с начала года

ЕДДС Камчатки предупредила о выходе медведей в городскую черту ЕДДС: медведи выходили на территорию столицы Камчатки 44 раза с начала года

Москва3 сен Вести.С начала года в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Камчатского края поступило 52 сообщения о выходе медведей на территорию Петропавловска-Камчатского, 44 из которых получили подтверждение, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.

Самые частые выходы наблюдаются в районе ТЭЦ-2 улицы Степная. Также были обращения по улицам Авиационной и Тундровой, и в районе биатлонного комплекса имени Фатьянова сказал замглавы администрации города - начальник Контрольного управления Александр Сашенков

Он также призвал жителей и гостей города быть внимательными при посещении лесных массивов на окраинах города, в случае необходимости звонить в ЕДДС.