Двое охотников госпитализированы после встречи с медведем на Камчатке

Медведь напал на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки Двое охотников госпитализированы после встречи с медведем на Камчатке

Москва31 авг Вести.Двое охотников госпитализированы в медучреждение после нападения медведя на границе Камчатского края и Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Минздрава Камчатки в мессенджере МАХ со ссылкой на Камчатский территориальный центр медицины катастроф.

В больнице в селе Тиличики проходят лечение двое мужчин, пострадавших от нападения медведя. Известно, что они охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника. Вертолетом они были доставлены в районную больницу, эвакуация в Петропавловск-Камчатский им не требуется рассказали в Центре

Ранее сообщалось, что на территории Петропавловска-Камчатского заметили медведя. В случае встречи со зверем власти просят найти надежное место и позвонить в экстренные службы.