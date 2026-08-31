Москва31 авгВести.Двое охотников госпитализированы в медучреждение после нападения медведя на границе Камчатского края и Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Минздрава Камчатки в мессенджере МАХ со ссылкой на Камчатский территориальный центр медицины катастроф.
В больнице в селе Тиличики проходят лечение двое мужчин, пострадавших от нападения медведя. Известно, что они охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника. Вертолетом они были доставлены в районную больницу, эвакуация в Петропавловск-Камчатский им не требуетсярассказали в Центре
Ранее сообщалось, что на территории Петропавловска-Камчатского заметили медведя. В случае встречи со зверем власти просят найти надежное место и позвонить в экстренные службы.