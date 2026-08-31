Медведица напала на охотников на Камчатке из-за материнского инстинкта Медведица напала на двух охотников на Камчатке, защищая медвежат

Москва31 авг Вести.Причиной нападения медведицы на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки стал материнский инстинкт: животное защищало детенышей, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство края.

Ранее сообщалось, что в больнице в селе Тиличики проходят лечение двое мужчин, пострадавших от нападения медведя. Известно, что они охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника. Вертолетом они были доставлены в районную больницу, эвакуация в Петропавловск-Камчатский им не требуется.

Медведица, руководствуясь материнским инстинктом, набросилась на людей, укусила одного за ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении. Хищник не стал преследовать мужчин и сразу увел медвежат в сторону рассказали в правительстве Камчатки

Там также уточнили, что один из пострадавших охотников – руководитель колхоза имени Беккерева. Его состояние, равно как и состояние его товарища, оценивается как удовлетворительное.