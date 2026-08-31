На Камчатке медведица напала на охотников, защищая детенышей На севере Камчатки медведица напала на людей, защищая медвежат

Москва31 авг Вести.На севере Камчатки в Олюторском районе медведица напала на двух охотников, защищая своих детенышей. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства региона Всеволод Воропанов.

Ранее сообщалось, что двоих охотников госпитализировали после встречи с хищником в Олюторском районе.

По словам Воропанова, медведица укусила одного из мужчин за ногу, второй при попытке спастись повредил ногу, прыгнув со скалы. После этого медведица не стала преследовать людей и увела медвежат в сторону.

Медведица, руководствуясь материнским инстинктом, набросилась на людей, укусила одного за ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении. При этом хищник не стал преследовать мужчин и сразу увел медвежат в сторону цитирует Всеволода Воропанова РИА Новости

Сигнал о происшествии поступил 29 августа – шестеро человек застряли в горах у бухты Анастасии. На следующий день двоих пострадавших госпитализировали в Олюторскую районную больницу. У одного пациента диагностирован укус, у другого – травма ноги. Врачи оценивают состояние обоих как удовлетворительное.

Остальные четверо выбрались самостоятельно. Один из пострадавших оказался руководителем рыболовецкого колхоза.