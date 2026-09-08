Москва8 сен Вести.Главными причинами участившихся нападений медведей на людей являются резкий рост популяции животных, нехватка естественной кормовой базы в лесах и открытые свалки. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Русского охотничьего журнала", зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

По его словам, на большой протяженности в Южной Сибири, от Кемеровской области до Приморского края, из-за засухи наблюдается неурожай основных кормов для медведей – орехов сибирского и маньчжурского кедра.

И медведи в связи с этим выходят к окрестностям поселков и питаются на помойках, где с людьми и сталкиваются. И вот, на самом деле, то, что у нас помойки и свалки никак не защищены от проникновения диких животных, я считаю одним из основных факторов, который приманивает медведей к людям. Вот сделать их закрытыми, я думаю, что 90% конфликтов у нас уже не будет. Есть три пункта. Это рост численности, от которого мы никуда не денемся и не делись, бескормица и обилие мусора в окрестностях поселков сказал он

Ранее Михаил Кречмар заявил, что агрессивного медведя, который собирается совершить нападение, можно отпугнуть, подняв свою верхнюю одежду над головой.