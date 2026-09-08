Москва8 сен Вести.Медведи все чаще стали выходить к людям в разных населенных пунктах Красноярского края. Некоторые из этих встреч заканчиваются трагически. Так, в Енисейском округе на прошлой неделе были найдены тела двух растерзанных хищником пенсионерок. Из-за нашествия медведей ограничен доступ в национальный парк "Красноярские Столбы", сообщает ИС "Вести" со ссылкой на руководство заповедника.

Приняли решение о закрытии территории Национального парка в ранние утренние часы и в темное время суток. То есть посещение будет невозможно, так как есть риск встречи с хищником. Если случаи повторяться будут в рекреационной зоне, в выходное-дневное время, то территория будет закрыта полностью приводятся в сообщении слова замдиректора нацпарка "Красноярские столбы" Ивана Кириллова

В Красноярском крае сейчас вынуждены отстреливать агрессивных животных, уже обезврежено около 250 медведей. Только за первую неделю сентября пришлось застрелить 70 хищников.

Людей просят не ходить в лес за грибами. При встрече с животным на садовом участке следует вызвать спасателей, а не прогонять медведя самостоятельно.

Сейчас медведи нагуливают жир перед зимней спячкой, поэтому выходят к людям в поисках еды. Продлится это еще не менее месяца.