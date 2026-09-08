Москва8 сенВести.За ночь 8 сентября в Красноярском крае были ликвидированы 10 бурых медведей, представляющих угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Сегодня ночью ликвидировано 10 медведей для предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан: в Енисейском округе – 3, в Ачинском округе – 3, в Ермаковском округе – 1, в Ирбейско-Саянском округе – 3говорится в сообщении
В министерстве напомнили, что на определенных территориях региона сохраняется опасность медведей. Жителей призвали воздержаться от походов в лес.
Охотники и инспекторы продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно принимая решения по каждому заявлению, уточнили в ведомстве.