В Красноярском крае за ночь ликвидировали 10 агрессивных медведей

В Красноярском крае ликвидировали 10 опасных для людей медведей В Красноярском крае за ночь ликвидировали 10 агрессивных медведей

Москва8 сен Вести.За ночь 8 сентября в Красноярском крае были ликвидированы 10 бурых медведей, представляющих угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.

Сегодня ночью ликвидировано 10 медведей для предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан: в Енисейском округе – 3, в Ачинском округе – 3, в Ермаковском округе – 1, в Ирбейско-Саянском округе – 3 говорится в сообщении

В министерстве напомнили, что на определенных территориях региона сохраняется опасность медведей. Жителей призвали воздержаться от походов в лес.

Охотники и инспекторы продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно принимая решения по каждому заявлению, уточнили в ведомстве.