Москва8 сенВести.Двух медведей ликвидировали за сутки в Братске, сообщил в своем MAX-канале мэр города Александр Дубровин.
За минувшие сутки в рамках работ по регулированию численности были добыты два медведя, представлявших опасность для жителейнаписал градоначальник
Он уточнил, что один медведь был ликвидирован в районе СНТ "Кедр" дачного поселка Зяба, второй - между улицей Ангарская Экспедиция и кладбищем.
Дубровин призвал жителей соблюдать меры безопасности и добавил, что в настоящее время проверяется информация о выходе медведя в Курчатовском логе.