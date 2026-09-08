Двух опасных для людей медведей ликвидировали в Братске Иркутской области

В Иркутской области за сутки ликвидировали двух опасных медведей Двух опасных для людей медведей ликвидировали в Братске Иркутской области

Москва8 сен Вести.Двух медведей ликвидировали за сутки в Братске, сообщил в своем MAX-канале мэр города Александр Дубровин.

За минувшие сутки в рамках работ по регулированию численности были добыты два медведя, представлявших опасность для жителей написал градоначальник

Он уточнил, что один медведь был ликвидирован в районе СНТ "Кедр" дачного поселка Зяба, второй - между улицей Ангарская Экспедиция и кладбищем.

Дубровин призвал жителей соблюдать меры безопасности и добавил, что в настоящее время проверяется информация о выходе медведя в Курчатовском логе.