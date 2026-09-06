В Тайшете медведь ломился в локомотивное дело через двухметровый забор

В Иркутской области медведь штурмовал двухметровый забор локомотивного дело В Тайшете медведь ломился в локомотивное дело через двухметровый забор

Москва6 сен Вести.Жители Иркутской области обнаружили крупного медведя, штурмующего двухметровый забор.

Как уточняет Babr Mash, инцидент произошел в Тайшете, где хищник пытался перебраться через ограду на территорию локомотивного дело.

Хищник взобрался на ограждение — и профлист смялся под его весом как бумага говорится в публикации

Свидетели происходящего пытались прогнать животное с помощью гудков автомобильного клаксона, однако медведь не отреагировать на громкие звуки.

Отмечается, что по данным ЕДДС Тайшетского округа, за сутки зафиксировано шесть случаев выхода медведей к людям.