Москва6 сенВести.Жители Иркутской области обнаружили крупного медведя, штурмующего двухметровый забор.
Как уточняет Babr Mash, инцидент произошел в Тайшете, где хищник пытался перебраться через ограду на территорию локомотивного дело.
Хищник взобрался на ограждение — и профлист смялся под его весом как бумагаговорится в публикации
Свидетели происходящего пытались прогнать животное с помощью гудков автомобильного клаксона, однако медведь не отреагировать на громкие звуки.
Отмечается, что по данным ЕДДС Тайшетского округа, за сутки зафиксировано шесть случаев выхода медведей к людям.