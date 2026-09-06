Москва6 сен Вести.Ситуация с выходом медведей к населенным пунктам в Бурятии является аномальной, сообщил глава региона Алексей Цыденов в мессенджере MAX.

Дорогие земляки, в этом году аномально большое количество выходов медведей к населенным пунктам. В пределах населенного пункта и прилегающей территории ситуации с хищником отрабатывает полиция, Росгвардия и охотники Бурприроднадзора отметил Цыденов

Он также призвал жителей и туристов воздержаться от походов в лес и не ходить туда по одному. Глава республики посоветовал создавать больше шума и включать музыку в лесу, чтобы исключить встречу с хищником. А при обнаружении медведя вдалеке не провоцировать его.