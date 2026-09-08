Москва8 сен Вести.В Иркутской области продолжается работа по регулированию численности бурых медведей, принято решение об отстреле 250 особей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что 5 и 6 сентября от жителей Ангарского, Слюдянского, Тайшетского, Братского и других районов поступило более 50 сообщений о встрече с медведями. На места, где были замечены хищники, выезжали специалисты.

На сегодняшний день в Иркутской области принято 118 решений о регулировании численности медведей в отношении 250 особей. Добыто 89, из них 19 – за прошедшие выходные говорится в сообщении

Сейчас в регионе создана 81 оперативная группа, работающие в усиленном режиме, оперативно реагируя на поступающие сообщения. В мероприятиях участвуют госохотинспекторы, охотпользователи, представители муниципальных образований, сотрудники полиции и добровольцы, добавили в правительстве.