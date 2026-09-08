Режим регулирования численности медведей ввели в двух районах Забайкалья В двух районах Забайкалья ввели режим регулирования численности медведей

Москва8 сен Вести.Власти ввели режим регулирования численности медведей в двух районах Забайкальского края, сообщил губернатор Александр Осипов.

В двух районах края введён режим регулирования численности медведей. Министерству природы края поручено организовать бригады охотников и направить в районы, где есть риск выхода медведей к населенным пунктам сказано в сообщении

По данным Осипова, наиболее опасная ситуация сохраняется в Красночикойском округе, где за сутки зафиксировали два выхода медведей. Там организовано шесть мобильных групп. В Петровск-Забайкальском округе начали работу еще три группы.

Специалисты Минприроды и охотники обследуют места в Хилокском округе, где ранее заметили хищников. При этом информация о медведе под Читой не подтвердилась, добавил глава региона.