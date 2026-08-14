В Забайкалье введен режим ЧС из-за паводка Режим ЧС ввели в Забайкальском крае из-за паводка

Москва14 авг Вести.Региональный режим ЧС введен на территории Забайкальского края из-за паводков, сообщил губернатор Александр Осипов.

Он отметил, погодные условия в этом году сопоставимы с 2018 и 2021 годами, но вместе с тем подтопленных домов сейчас в регионе нет. Число поврежденных жилых домов снизилось с более 1 тысячи до 95.

Принято решение о введении режима ЧС регионального характера, чтобы ускорить помощь людям и восстановление инфраструктуры. Предварительный ущерб дорогам и мостам – более 350 млн рублей. Оценочные комиссии работают, выплаты идут сказано в сообщении

При этом большая часть подтопленных домов пострадали не от разлива рек, а от сильных осадков, добавил Осипов.

В Забайкальском крае идет строительство шести защитных дамб общей протяженностью более 45 километров. Также отремонтированы 10 гидротехнических сооружений, отсыпаны 25 километров насыпей и расчищены 20 километров русел, уточнил глава региона.

По информации регионального ГУ МЧС, из-за ливней подтопления зафиксированы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском муниципальных округах и Чите.