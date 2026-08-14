Ухудшение паводковой обстановки ожидается в пяти регионах Дальнего Востока МЧС: в пяти регионах ДФО ожидается ухудшение паводковой обстановки

Москва14 авг Вести.В ряде регионов Дальнего Востока есть риск ухудшения паводковой обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Главы МЧС России Александр Куренков и Минприроды России Александр Козлов провели совещание, на котором была дана предварительная оценка паводкоопасного периода в бассейне реки Амур.

На контроле МЧС России оперативная обстановка в 5 регионах - Забайкальский, Хабаровский и Приморский край, Амурская и Еврейская автономная область. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что сохраняется риск ухудшения обстановки говорится в сообщении

Опасные явления зафиксированы в Еврейской автономной области, там сейчас складывается наиболее напряженная обстановка, доложил глава Росгидромета. Неблагоприятные - в Забайкальском и Хабаровском краях.

Специалисты Росводресурсов регулируют режим работы 13 крупных водохранилищ в пяти регионах. Сотрудники Ростехнадзора проводят оценку состояния гидротехнических сооружений.

Что касается паводковой обстановки в бассейне реки Амур, то в трех регионах остаются подтопленными 484 приусадебных участка, 11 участков дорог, повреждены 2 моста.

Наибольший объем осадков в Дальневосточном федеральном округе в этом году зафиксирован в Забайкалье. Глава региона Александр Осипов доложил, что за последние 3 месяца количество осадков в несколько раз превысило климатическую норму. По прогнозу, сильные ливни не оставят регион. Было принято решение о введении режима региональной ЧС.

Как отметил глава Минприроды, обстановка в бассейне реки Амур ухудшается, но стабильная.