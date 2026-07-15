Москва15 июлВести.Около 50 млрд рублей направят на строительство гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек в дальневосточных городах до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА Новости.
В рамках мастер-планов дальневосточных городов, реализуемых по поручению президента РФ, до 2030 года предусмотрены 15 мероприятий по созданию гидрозащитных сооружений и расчистке русел рек на общую сумму 49,6 млрд рублейрассказали в пресс-службе Минвостокразвития
В министерстве отметили, что дальневосточные регионы готовятся к возможным паводкам.
Так, в Амурской области создана группа из 8 тысяч человек и подготовлено 2 тысячи единиц техники, а в Забайкальском крае экстренные службы переведены на усиленный режим мониторинга. Между тем в Приморском и Хабаровском краях ведутся работы по расчистке русел рек и подготовке к возможному подъему воды.