На Дальнем Востоке до 2030 года построят гидрозащитные сооружения от паводка

Около 50 млрд рублей направят на защиту Дальнего Востока от паводков На Дальнем Востоке до 2030 года построят гидрозащитные сооружения от паводка

Москва15 июл Вести.Около 50 млрд рублей направят на строительство гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек в дальневосточных городах до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА Новости.

В рамках мастер-планов дальневосточных городов, реализуемых по поручению президента РФ, до 2030 года предусмотрены 15 мероприятий по созданию гидрозащитных сооружений и расчистке русел рек на общую сумму 49,6 млрд рублей рассказали в пресс-службе Минвостокразвития

В министерстве отметили, что дальневосточные регионы готовятся к возможным паводкам.

Так, в Амурской области создана группа из 8 тысяч человек и подготовлено 2 тысячи единиц техники, а в Забайкальском крае экстренные службы переведены на усиленный режим мониторинга. Между тем в Приморском и Хабаровском краях ведутся работы по расчистке русел рек и подготовке к возможному подъему воды.