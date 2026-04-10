В Дальневосточном лесопожарном центре рассказали о масштабах кадрового резерва на случай усложнения ситуации с лесными пожарами в регионе, передает ТАСС.
427 парашютистов-десантников уже сегодня в боевой готовности, ожидают. В случае осложнения ситуации в том или ином регионе Дальнего Востока готовы выдвинутьсязаявил агентству начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Алексей Панов
Еще 241 парашютист-десантник подготовлен в Сибирском федеральном округе.
Уточняется, что на балансе Дальневосточного лесопожарного центра находятся 20 единиц техники и дополнительные средства тушения. Среди прочего есть и беспилотники для тушения с воздуха.