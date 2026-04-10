Четыре сотни десантников готовы к борьбе с пожарами на Дальнем Востоке

Москва10 апр Вести.В Дальневосточном лесопожарном центре рассказали о масштабах кадрового резерва на случай усложнения ситуации с лесными пожарами в регионе, передает ТАСС.

427 парашютистов-десантников уже сегодня в боевой готовности, ожидают. В случае осложнения ситуации в том или ином регионе Дальнего Востока готовы выдвинуться заявил агентству начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Алексей Панов

Еще 241 парашютист-десантник подготовлен в Сибирском федеральном округе.

Уточняется, что на балансе Дальневосточного лесопожарного центра находятся 20 единиц техники и дополнительные средства тушения. Среди прочего есть и беспилотники для тушения с воздуха.