Москва10 авг Вести.Уровень воды в реке Амур у Хабаровска и села Елабуга к концу достиг отметки неблагоприятное явление и продолжит расти, к концу недели он может достичь пяти метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На реке Амур у села Елабуга Хабаровского района рост уровня воды продолжится, и к 12-14 августа по прогнозам составит 510-530 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 550 см). Также у Хабаровска к 13-16 августа река может подняться до отметки 480–500 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 600 см) говорится в сообщении

В МЧС уточнили, что в зоне подтопления могут оказаться дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный в Хабаровске, а также приусадебные участки, участки дорог в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки.