В Ленинском районе ЕАО уровень воды в Амуре достиг почти критической отметки

Уровень воды в реке Амур в ЕАО дошел почти до критической отметки В Ленинском районе ЕАО уровень воды в Амуре достиг почти критической отметки

Москва9 авг Вести.В Ленинском районе Еврейской автономной области уровень воды в реке Амур составляет 895 сантиметров. До критической отметки остались всего 5 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС России по региону в мессенджере MAX.

Спасатели держат обстановку под контролем.

Кукелево полностью защищено дамбой. Угрозы подтопления села нет! Нижнеленинское: вода на пункте пропуска и участке дороги (50 метров), но здания сухие, проезд безопасен. Автобусы ходят по расписанию. Для резерва уже готовы вахтовки "Урал" от пограничников и спецтехника МЧС (ПАЗ, ЗИЛ) отмечается в сообщении

Для дамб заготовлено 50 тысяч мешков и 200 кубометров песка. На месте работают 17 мощных насосных станций. Местность патрулируют круглосуточно.

Уточняется, что населенному пункту ничего не угрожает. Силы и средства в режиме "повышенной готовности".