В Тюмени уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 4 см

Уровень воды в тюменских реках Тура и Пышма продолжает расти В Тюмени уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 4 см

Москва2 авг Вести.За минувшие сутки уровень воды в реке Туре прибавил еще 4 см и составил 896 см. Последние данные о ситуации с паводком в регионе привел в MAX губернатор региона Александр Моор.

Также растет уровень на реке Пышме. Там, как и прогнозировали специалисты, интенсивность паводка снижается, плюс 15 см за сутки уточнил Моор

Уровень воды в реке у села Богандинского составляет 599 см, до отметки "неблагоприятное явление" 1 см.

Из-за подъема воды подтоплен 121 жилой дом. Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. 38 размещены в трех ПВР, остальные – у родственников… Держу ситуацию на личном контроле написал глава региона

Моор напомнил, что продолжается прием заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на каждого.

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за ситуации с паводком.