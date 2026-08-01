В Тюменской области из подтопленных паводком районов эвакуированы 53 жителя В Тюменской области из-за паводка подтоплены 84 дома, эвакуированы 53 жителя

Москва1 авг Вести.84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплены из-за паводка. Информацией в MAX поделился губернатор Александр Моор.

Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, еще 14 остановились у родственников говорится в сообщении

Уже подано более 400 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей.

По имеющимся данным, рост уровня воды в Туре замедлился. На 12.00 - плюс 3 см, всего 895 см. Росгидромет прогнозирует, что подъем продолжится до третьего августа, а затем вода пойдет на спад.