Москва1 авгВести.Сильный паводок сразу на двух реках - Туре и Пышме – переживает Тюменский округ. Последние данные привел в MAX губернатор области Александр Моор.
В зоне подтопления 29 населенных пунктов. И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 см в суткисообщил Моор
Подтоплены и частные дома, и приусадебные участки, уточнил он. Сейчас проводятся работы по сдерживанию воды, укреплению земляных валов в низких местах.
По прогнозам специалистов, подъем уровня воды продолжится еще 2-3 дня.