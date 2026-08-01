В Тюменской области в зоне подтопления остаются 29 населенных пунктов

Тюменский округ переживает паводок сразу на двух реках В Тюменской области в зоне подтопления остаются 29 населенных пунктов

Москва1 авг Вести.Сильный паводок сразу на двух реках - Туре и Пышме – переживает Тюменский округ. Последние данные привел в MAX губернатор области Александр Моор.

В зоне подтопления 29 населенных пунктов. И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 см в сутки сообщил Моор

Подтоплены и частные дома, и приусадебные участки, уточнил он. Сейчас проводятся работы по сдерживанию воды, укреплению земляных валов в низких местах.

По прогнозам специалистов, подъем уровня воды продолжится еще 2-3 дня.