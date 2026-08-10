Уровень воды в реке Тура в Тюменской области превышает отметку "опасное явление" Моор: уровень воды в реке Тура находится выше отметки "опасное явление"

Москва10 авг Вести.Уровень воды в реке Тура в Тюменской области продолжает оставаться выше отметки "опасное явление", несмотря на снижение за последние сутки на 5 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Он отметил, что уровень воды снижается восьмой день подряд.

За последние сутки – минус пять сантиметров, общий уровень воды составляет 862 сантиметра. На реке Тавде также стабильный спад – 932 сантиметра. Начала убывать Пышма: в селе Богандинском за последние сутки – минус два сантиметра, уровень воды составляет 619 сантиметров говорится в сообщении главы региона

Вместе с тем продолжает прибывать вода в Ярковском округе – уровень воды в Туре вырос на 1 сантиметр и поднялся до отметки 898 сантиметров.

Моор добавил, что в ближайшее время в регионе ожидаются дожди, поэтому основное внимание будет уделено защитным сооружениям.