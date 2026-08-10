Москва10 авгВести.Уровень воды в реке Тура в Тюменской области продолжает оставаться выше отметки "опасное явление", несмотря на снижение за последние сутки на 5 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
Он отметил, что уровень воды снижается восьмой день подряд.
За последние сутки – минус пять сантиметров, общий уровень воды составляет 862 сантиметра. На реке Тавде также стабильный спад – 932 сантиметра. Начала убывать Пышма: в селе Богандинском за последние сутки – минус два сантиметра, уровень воды составляет 619 сантиметровговорится в сообщении главы региона
Вместе с тем продолжает прибывать вода в Ярковском округе – уровень воды в Туре вырос на 1 сантиметр и поднялся до отметки 898 сантиметров.
Моор добавил, что в ближайшее время в регионе ожидаются дожди, поэтому основное внимание будет уделено защитным сооружениям.