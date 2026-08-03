Москва3 авгВести.Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться после продолжительного летнего паводка. Данные об этом опубликованы на официальном геопортале Тюменской области.
По состоянию на понедельник, 3 августа, вода опустилась на один сантиметр и достигла отметки 895 сантиметров. Однако этот показатель все еще превышает критическую отметку опасного явления, которая составляет 850 сантиметров.
Муниципальное образование: город Тюмень. Река: Тура. Дата: 03.08. Уровень воды: 895говорится в публикации
Ранее в Тюмени и Тюменском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной летнего паводка стали сильные дожди в Тюменской и Свердловской областях. В результате оказались подтоплены 29 населенных пунктов.