КЧС: паводковая обстановка в ЕАО может ухудшиться Режим повышенной готовности рекомендуют ввести в ЕАО из-за ситуации с паводками

Москва7 авг Вести.Обстановка с паводками в Еврейской автономной области может ухудшиться, в связи с этим в регионе рекомендовано ввести режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.

Ввести режим повышенной готовности рекомендовано на заседании областной КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС). Меры приняты в связи с ожидаемым ухудшением паводковой обстановки на территории региона. По поручению руководства региона ведутся все необходимые подготовительные работы, в муниципальных образованиях проведен учет сил и средств, которые смогут противостоять большой воде и избежать жертв и ущерба написали в пресс-службе

Там также уточнили, что в Ленинском муниципальном районе уровень воды в реке Амур достиг отметки в 850 сантиметров. Экстренные службы в дни прохождения паводка по водной артерии приведены в состояние повышенной готовности. На случай ухудшения обстановки подготовлены шесть оперативных групп общей численностью 13 человек и шесть единиц техники.

В регионе определено 25 паводкоопасных участков, находящихся в зоне риска. Именно там мониторинг обстановки и контроль уровня воды будет усилен.