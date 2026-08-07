В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с водой В Железногорске из-за перебоев с водой ввели режим повышенной готовности

Москва7 авг Вести.В Железногорске Курской области из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Непростая ситуация с водоснабжением в Железногорске - введен режим повышенной готовности написал Александр Хинштейн

Отмечается, что за последнюю неделю от жителей поступило более 500 обращений, свыше 300 из них - за прошедшие ночь и утро. Жители жалуются, что вода не доходит до верхних этажей многоквартирных домов. Также поступают жалобы на отсутствие водоснабжения в социальных учреждениях, в том числе в детских садах. К ним уже организовали подвоз воды.

Причина – аномальная жара, установившаяся в регионе с начала июля. Потребление воды резко выросло, а изношенные сети не выдержали нагрузки. Кроме того, русло реки в районе водозабора просело наполовину, из-за чего вдвое снизился объем воды, поступающей из скважин. В систему также попадал песок, однако ее уже промыли, и сейчас примесей в воде нет.

В городе организовали точки подвоза воды. Следующее окно подачи по графику начнется в 17.00. Если вода в домах не появится, объемы подвоза увеличат.

Кроме того, принято решение пробудить три дополнительные скважины. Ожидается, что они заработают в течение двух недель.

Ситуация находится на особом контроле губернатора.