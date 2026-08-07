Режим ЧС введен в Запорожской области после ударов по объектам энергетики В Запорожской области введен режим ЧС техногенного характера

Москва7 авг Вести.На территории Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что такое решение принято из-за отключения энергоснабжения после атак на критическую инфраструктуру области и, как следствие, нарушение водоснабжения.

Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий написал Балицкий в мессенджере MAX

Губернатор дал поручение главам местных администраций организовать доставку воды в социальные учреждения и отдаленные районы. Пожилым людям и инвалидам вода будет доставляться на дом.