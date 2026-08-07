Москва7 авгВести.На территории Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он пояснил, что такое решение принято из-за отключения энергоснабжения после атак на критическую инфраструктуру области и, как следствие, нарушение водоснабжения.
Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствийнаписал Балицкий в мессенджере MAX
Губернатор дал поручение главам местных администраций организовать доставку воды в социальные учреждения и отдаленные районы. Пожилым людям и инвалидам вода будет доставляться на дом.