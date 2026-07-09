В Запорожской области введен режим ЧС техногенного характера Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введен в Запорожской области

Москва9 июл Вести.На территории Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.

Решение было принято в ходе внепланового заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести… режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня говорится в публикации

Режим будет действовать до особого распоряжения.

Балицкий отметил, что с начала июня в результате массовых атак беспилотников произошли многочисленные пожары на полях с урожаем, уничтожено 1479 гектаров посевов озимой пшеницы.

Наибольший ущерб нанесен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.