Москва30 апр Вести.В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в MAX.

Он сообщил, что около 5% посевных площадей оказались в неудовлетворительном состоянии из-за плохих погодных условий, которые привели к переувлажнению почвы. Это, по словам Мельниченко, создает угрозу будущему урожаю.

При этом ситуация напряженная, но не критическая. Введение на территории Пензенской области режима ЧС позволит нашим аграриям, которые застраховали свои посевы, получить страховые выплаты и осуществить пересев погибших озимых культур яровыми пояснил губернатор

Он сообщил, что главы районов должны постоянно быть на связи с сельхозпроизводителями и контролировать ситуацию, чтобы максимально оперативно реагировать в случае необходимости.