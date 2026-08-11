Режим ЧС введен в Хабаровске из-за роста уровня воды в Амуре

В Хабаровске ввели режим ЧС из-за высокого уровня воды в Амуре Режим ЧС введен в Хабаровске из-за роста уровня воды в Амуре

Москва11 авг Вести.В Хабаровске введен режим ЧС в связи с паводком на реке Амур и неблагоприятным прогнозом гидрологов. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что к концу августа уровень воды может подняться 6 метров. Сейчас он достиг 475 сантиметров.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС в связи с паводком на Амуре... Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка сказано в сообщении

В частности, режим позволит вести постоянный контроль за состоянием Амура, проводить мероприятий по защите населения и территорий, а также вести работы по ликвидации ЧС.

Сейчас силы и средства городского звена находятся в состоянии готовности, добавили в пресс-службе.