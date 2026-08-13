Уровень воды в реке Амур в Хабаровске составил почти 500 см В Хабаровске уровень воды реки Амур превысил неблагоприятные отметки

Москва13 авг Вести.Уровень воды в Амуре в Хабаровске достиг отметки 494 см. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук. По его словам, если вода в реке поднимется до 500 см, то людей вывезут со всех речных остановок на центральную набережную.

В планах на сегодня: установить на Богачева насосную группу, смонтировать линию выброса воды в Амур отметил глава Хабаровска в мессенджере МАХ

Кравчук добавил, что все службы работают круглосуточно. Он поручил контролировать состояние малых рек в городе и очищать от заторов участки труб.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске ввели ЧС из-за высокого уровня воды в Амуре.