В нацпарке "Красноярские столбы" ввели запрет на посещение в темное время суток

Нацпарк "Красноярские столбы" запретили посещать в темное время суток В нацпарке "Красноярские столбы" ввели запрет на посещение в темное время суток

Москва7 сен Вести.В национальном парке "Красноярские столбы" ввели ограничения на посещение в темное время суток. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте организации.

С сегодняшнего дня, 7 сентября 2026 года, вводится запрет на посещение рекреационной зоны в темное время суток… за исключением НПК "Нарым", где организовано дежурство инспекторского состава говорится в сообщении

Причиной подобных мер является обеспечение безопасности посетителей парка. В текущем сезоне госинспекторы получили около 20 сообщений о нахождении медведей в рекреационной зоне. В каждом случае информация проверялась специалистами, 3 эпизода получили подтверждение.

Отмечается, что непосредственно на территории парка хищников пока не встречали.