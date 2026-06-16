В Красноярске ввели режим черного неба Режим черного неба ввели в Красноярском крае

Москва16 июн Вести.Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим черного неба, введен в Красноярске с вечера 16 июня до вечера 17 июня. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ объявлен с 19.00 (15.00 мск) 16 июня до 19.00 (15.00 мск) 17 июня на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный сказано в сообщении

Аналогичный режим будет действовать в 26 муниципальных округах региона.

В рамках действия режима предприятиям необходимо снизить выбросы в атмосферу выбросов. Также министр призвал жителей отказаться от проведения работ, приводящих к загрязнению воздуха.