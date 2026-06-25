Запрет на съемку критически важных объектов ввели в Красноярском крае В Красноярском крае запретили вести съемку критически важных объектов

Москва25 июн Вести.Вести съемку критически важных объектов запретили в Красноярском крае. Об этом правительство региона сообщило в MAX.

Уточняется, что речь идет о военной инфраструктуре, объектах систем связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, мостов и других важных сооружений.

В Красноярском крае введен запрет на съемку и распространение информации в СМИ и интернете (в том числе соцсетях) о критически важных объектах говорится в публикации

Также под запрет попадает информация о расположении сил и средств ВС РФ и правоохранительных органов, их местонахождение и организация несения службы. Нельзя фиксировать работу систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и иных средств противодействия БПЛА.

Нарушителям грозит штраф: при первом нарушении граждане заплатят от 1 до 3 тысячи рублей, должностные лица – от 10 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.