В Красноярском крае введен режим черного неба до конца 3 июня

Москва2 июн Вести.В нескольких муниципальных округах Красноярского крае ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) из-за надвигающейся жары, следует из данных Среднесибирского УГМС.

Режим черного неба ожидается с 19.00 (15:00 мск) 2 июня до 19.00 3 июня на территориях нескольких десятков муниципальных округов, а также в Красноярске, Железногорске, Дивногорске и Зеленогорске.

В регионе ожидается жаркая и безветренная погода, температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Промышленным предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, жителям рекомендовано ограничить использование личных автомобилей.