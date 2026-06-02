Москва2 июнВести.В нескольких муниципальных округах Красноярского крае ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) из-за надвигающейся жары, следует из данных Среднесибирского УГМС.
Режим черного неба ожидается с 19.00 (15:00 мск) 2 июня до 19.00 3 июня на территориях нескольких десятков муниципальных округов, а также в Красноярске, Железногорске, Дивногорске и Зеленогорске.
В регионе ожидается жаркая и безветренная погода, температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Промышленным предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, жителям рекомендовано ограничить использование личных автомобилей.