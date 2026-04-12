Москва12 апр Вести.Шоу дронов в Красноярске, которое должно было пройти в День космонавтики, отменено из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Об этом канал администрации Красноярского края сообщил в MAX.

К сожалению, в этот раз нам не повезло с погодой – сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию говорится в сообщении

По словам организаторов шоу, плохая погода сделает некомфортным просмотр шоу.

12 апреля в вечерние часы в регионе прогнозируется сильный ветер до 15 м/с на высоте полета квадрокоптеров. Также похолодает, вероятны осадки. Все это угрожает дронам и может привести к их падению и обледенению.

Ранее сообщалось, что в городе состоится световое шоу в честь Дня космонавтики. В вечернее небо поднимутся две тысячи миниатюрных квадрокоптеров со светодиодами, они выстроятся в объемные фигуры.