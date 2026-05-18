В трех городах Башкирии объявили режим "черного неба" В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим "черного неба"

Москва18 мая Вести.В Уфе, Стерлитамаке и Салавате ввели режим неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило издание KP.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

Режим "черного неба" обычно вводится, когда из-за отсутствия ветра и температурных инверсий вредные выбросы заводов и транспорта не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое, визуально превращая воздух в смог.

Режим неблагоприятных погодных условий 2-й степени продлится до 18 мая 20.00 по местному времени. Отмечается, что предприятия должны снизить объем выбросов, а жителям рекомендуется по возможности ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.