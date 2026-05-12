Синоптик Заводченков: в Красноярске потеплеет только к концу текущей недели

Москва12 мая Вести.В Красноярске холода сменятся теплом в конце рабочей недели. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, до четверга температура воздуха не превысит +8 градусов, а после станет повышаться.

В Красноярске вплоть до четверга дневная температура словно в апреле не превысит +5…8, и дожди в городе, особенно в утренние и вечерние часы, могут переходить в снег. И только в пятницу-субботу погода пойдет на поправку, выглянет солнце, холодная температурная аномалия начнет сокращаться рассказал Заводченков

Причиной резкого потепления синоптик назвал перестройку воздушных течений.

Ранее Заводченков сообщил о том, что на большей части Сибири проявится рецидив зимы. По его словам, регион пока остается во власти обширного циклона, закачивающего к берегам Оби и Енисея воздушные массы с акватории Карского моря.