Москва12 маяВести.В Красноярске холода сменятся теплом в конце рабочей недели. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, до четверга температура воздуха не превысит +8 градусов, а после станет повышаться.
В Красноярске вплоть до четверга дневная температура словно в апреле не превысит +5…8, и дожди в городе, особенно в утренние и вечерние часы, могут переходить в снег. И только в пятницу-субботу погода пойдет на поправку, выглянет солнце, холодная температурная аномалия начнет сокращатьсярассказал Заводченков
Причиной резкого потепления синоптик назвал перестройку воздушных течений.
Ранее Заводченков сообщил о том, что на большей части Сибири проявится рецидив зимы. По его словам, регион пока остается во власти обширного циклона, закачивающего к берегам Оби и Енисея воздушные массы с акватории Карского моря.