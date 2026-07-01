Режим черного неба ввели в Красноярском крае В нескольких округах Красноярского края ввели режим черного неба

Москва1 июл Вести.С 1 по 2 июля в ряде округов Красноярского края введен режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим черного неба, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ объявлен с 19.00 (15.00 мск) 01 июля до 19.00 02 июля на территории Красноярска, Норильска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный, а также и в других округах написал Часовитин в своем Telegram-канале

Он добавил, что предприятия должны сократить выбросы, а экологические инспекторы перейти на усиленный режим работы.