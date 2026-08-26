Москва26 авгВести.Из-за неблагоприятных погодных условий территория Ключевского природного парка закрыта для посещений 27 и 28 августа, сообщила пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.
Ограничения вводятся в соответствии с предупреждением о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с прогнозируемыми обильными осадками на территории Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных округов Камчатского краярассказали в пресс-службе
Там также уточнили, что уровень воды в реке Студеной растет, что угрожает повторным размытием дороги от поселка Козыревск до территории парка.
Туристическим группам, которые в настоящее время находятся на маршруте, рекомендуют воздержаться от посещения участков в бассейне реки и восхождения на вулкан Плоский Толбачик, а также соблюдать осторожность при пересечении ручьев и рек и пережидать непогоду на оборудованных туристических стоянках.
Пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН также сообщила о пепловом выбросе на вулкане Ключевской.