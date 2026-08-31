В Алтайском заповеднике закрыты все туристические маршруты из-за медведей Алтайский заповедник закрыл маршруты до конца сезона из-за медведей

Москва31 авг Вести.Алтайский биосферный заповедник закрывает все эколого-просветительские маршруты для туристов из-за участившихся выходов медведей. Об этом сообщили на странице организации во "ВКонтакте".

Туристические маршруты будут закрыты до конца сезона 2026 года.

Ранее, 17 и 20 августа для посещения были закрыты эколого-просветительские маршруты к водопаду Корбу и водоскату Учар отмечается в сообщении

В заповеднике также обратили внимание на то, что на эколого-просветительском маршруте "Водоскат Учар" демонтированы переправы и сняты тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках.