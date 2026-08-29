В одном из районов Алтая изменят расписание в школах из-за медведей В Турочакском районе Алтая скорректируют занятия в школах из-за медведей

Москва29 авг Вести.Расписание занятий в школах Турочакского района Республики Алтай, где медведь растерзал туристку, скорректируют из-за участившихся случаев выхода диких животных в населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что на период действия режима повышенной готовности до конца сентября во всех школах уроки будут начинаться в 09.45.

Продолжительность уроков дифференцирована: в школах, где обучение организовано в одну смену, уроки проходят по 40 минут, а в школах с двумя сменами – по 30 минут. В образовательных организациях, где обучение проводится в две смены, вторая смена начинается с 14 часов 00 минут говорится в сообщении

Детей из сел Иогач, Дмитриевка, Кебезень и Турочак будут доставлять в образовательные учреждения школьными автобусами.

Администрация также обратилась к работодателям с просьбой содействовать родителям, которые смогут самостоятельно доставлять детей в школу и по пути подвозить соседских детей или детей, следующих по маршруту.

Ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш медведь напал на 29-летнюю туристку, которая вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Минприроды после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей на Алтае.