Москва29 авгВести.Расписание занятий в школах Турочакского района Республики Алтай, где медведь растерзал туристку, скорректируют из-за участившихся случаев выхода диких животных в населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Отмечается, что на период действия режима повышенной готовности до конца сентября во всех школах уроки будут начинаться в 09.45.
Продолжительность уроков дифференцирована: в школах, где обучение организовано в одну смену, уроки проходят по 40 минут, а в школах с двумя сменами – по 30 минут. В образовательных организациях, где обучение проводится в две смены, вторая смена начинается с 14 часов 00 минутговорится в сообщении
Детей из сел Иогач, Дмитриевка, Кебезень и Турочак будут доставлять в образовательные учреждения школьными автобусами.
Администрация также обратилась к работодателям с просьбой содействовать родителям, которые смогут самостоятельно доставлять детей в школу и по пути подвозить соседских детей или детей, следующих по маршруту.
Ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш медведь напал на 29-летнюю туристку, которая вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Минприроды после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей на Алтае.