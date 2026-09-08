Зоолог рассказал, как себя нужно вести при близком контакте с медведем Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с медведем

Москва8 сен Вести.При встрече с медведем не рекомендуется убегать, лучше пристально смотреть на животное и медленно отступать назад. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Русского охотничьего журнала", зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

По словам зоолога, при посещении леса, человеку необходимо иметь при себе свисток и смартфон с агрессивной музыкой, чтобы в случае чего отпугнуть медведя резкими звуками.

Говоришь ему какие-нибудь слова: "Ну что ты здесь встал?!" И при этом потихонечку, не теряя его из виду, начинаешь увеличивать расстояние между ним и вами. Не спуская с него глаз, пятиться назад … Я много раз так делал: один глаз на него, другой – вполоборота, чтобы не споткнуться. Отступаешь, увеличиваешь максимально свое расстояние по отношению к нему и в тот момент, когда возможно уйти из поля зрения, берешь и заходишь за куст или за дерево. И там уже продолжаешь отступление. Не бежать. Бежать, конечно, можно, и много людей от медведей убежало, но убежали люди от тех медведей, которые не хотели их догнать. Свиристим … Если это не помогает, поднимайте куртку над головой. И отступайте, пока вы не перестанете его видеть. И все, уходите с этого места сказал Кречмар

Также зоолог рассказал о правилах, которых нужно придерживаться, чтобы не встретиться с медведем в лесу.

Передвижение большими группами, громко себя вести, иметь в составе группы собаку. Собаки обычно бестолковые, но по крайней мере на наличие непосредственной близости зверя они покажут. Если становиться лагерем, смотреть, нет ли следов животных на этом месте. И нет ли помойки, потому что очень часто на местах, где располагаются лагеря туристские никто не выносит свой мусор, в том числе, и пищевой мусор … Но в принципе, если медведь захотел вас съесть, он вас съест сказал он

Ранее Кречмар заявил, что главными причинами участившихся нападений медведей на людей являются резкий рост популяции животных, нехватка естественной кормовой базы в лесах и открытые свалки.