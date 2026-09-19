Ситуация с выходами медведей к людям стабилизируется в России в 2027 году

Эксперт рассказал, когда нормализуется ситуация с выходами медведей к людям Ситуация с выходами медведей к людям стабилизируется в России в 2027 году

Москва19 сен Вести.Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам может нормализоваться в 2027 году с восстановлением кормовой базы и регулирования численности животных, сообщил ТАСС врио президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко.

В следующем году имеем в виду, что кормовая база будет больше, и медведей каких-то отстреляют, и все нормализуется сказал эксперт

Сицко пояснил, что в этом году на ситуацию повлияли неурожай природных кормов, поэтому молодые медведи, которых крупные особи вытесняют из тайги, выходят к людям.