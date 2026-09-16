Минприроды: число нападений медведей в этом году еще не рекордное

В Минприроды объяснили, почему число нападений медведей не является аномальным Минприроды: число нападений медведей в этом году еще не рекордное

Москва16 сен Вести.Ситуация с нападением медведей на людей в этом году не является аномальной, рассказали ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

В ведомстве отметили, что ежегодно число таких случаев в России составляет порядка 20-30.

Аномальный всплеск – до 166 случаев был в 2014 году говорится в сообщении

В Минприроды подчеркнули, что случаи выхода бурых медведей к людям, когда они живут рядом с лесом и тайгой, регистрируются всегда.

Сегодня стало известно об очередной трагедии в Красноярском крае. Там в результате нападения медведя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник мог вытащить женщину через окно.