Москва16 сенВести.Ситуация с нападением медведей на людей в этом году не является аномальной, рассказали ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.
В ведомстве отметили, что ежегодно число таких случаев в России составляет порядка 20-30.
Аномальный всплеск – до 166 случаев был в 2014 годуговорится в сообщении
В Минприроды подчеркнули, что случаи выхода бурых медведей к людям, когда они живут рядом с лесом и тайгой, регистрируются всегда.
Сегодня стало известно об очередной трагедии в Красноярском крае. Там в результате нападения медведя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник мог вытащить женщину через окно.