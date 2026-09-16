В 8 регионах России зафиксированы случаи нападения медведей на людей Жители 8 регионов России подверглись нападению медведей с начала августа

Москва16 сен Вести.С начала августа по середину сентября в ряде регионов России были зафиксированы случаи нападения медведей на людей.

По информации РБК от нашествия хищников пострадали жители восьми российских регионов, среди них - Республика Алтай, где 19 августа хищник напал на палатку с туристами, вытащил из нее девушку и растерзал в лесу. Также активность медведей зафиксирована в Кемеровской, Новгородской, Амурской и Иркутской областях, на Камчатке. Дважды медведь атаковал людей в Красноярском крае и в Бурятии.

Эксперты называли в числе причин выхода животных к людям недостаток ягодных кормов из-за сухой весны сказано в публикации

В связи с участившимися выходами медведей к людям режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске Иркутской области, в нескольких городах Кузбасса и в Петропавловске-Камчатском, а также в Бурятии, где из-за появления медведя в черте города, учеников двух школ и техникума перевели на дистанционное обучение.