В Сибири после встречи с медведем погиб пятый человек за месяц

От нападений медведей в Сибири погибли пять человек за последний месяц В Сибири после встречи с медведем погиб пятый человек за месяц

Москва14 сен Вести.За последний месяц в Сибирском федеральном округе от нападений медведей погибли пять человек. По подсчетам ТАСС, в целом, хищники в 2026 году выходили к населенным пунктам в 41 регионе РФ.

В селе Артыбаш в Республике Алтай в конце августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. Зверь напал на палатку с туристами на территории турбазы и утащил жертву в лес.

В Красноярском крае в сентябре хищник убил трех человек.

В Киренском районе Иркутской области 14 сентября стало известно, что медведь загрыз пенсионера, который пошел в лес за грибами.

Как передает агентство, самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона.