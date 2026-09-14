Москва14 сенВести.За последний месяц в Сибирском федеральном округе от нападений медведей погибли пять человек. По подсчетам ТАСС, в целом, хищники в 2026 году выходили к населенным пунктам в 41 регионе РФ.
В селе Артыбаш в Республике Алтай в конце августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. Зверь напал на палатку с туристами на территории турбазы и утащил жертву в лес.
В Красноярском крае в сентябре хищник убил трех человек.
В Киренском районе Иркутской области 14 сентября стало известно, что медведь загрыз пенсионера, который пошел в лес за грибами.
Как передает агентство, самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона.