Москва16 сенВести.Погибшую от нападения медведя в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края пенсионерку хищник мог выхватить из окна дома, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Вероятно, она услышала шум и решила, что кто-то лазит на территории ее ограды, предположил собеседник агентства.
Она выглянула в окно, и медведь ее оттуда выхватилговорится в сообщении
Ранее сегодня сообщалось, что СК устанавливает обстоятельства гибели в деревне Верхний Кебеж в ночь на 16 сентября 66-летней женщины, подвергшейся нападению медведя.