Женщину, погибшую под Красноярском, медведь мог вытащить из окна

Погибшую под Красноярском пенсионерку медведь мог выхватить из окна Женщину, погибшую под Красноярском, медведь мог вытащить из окна

Москва16 сен Вести.Погибшую от нападения медведя в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края пенсионерку хищник мог выхватить из окна дома, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вероятно, она услышала шум и решила, что кто-то лазит на территории ее ограды, предположил собеседник агентства.

Она выглянула в окно, и медведь ее оттуда выхватил говорится в сообщении

Ранее сегодня сообщалось, что СК устанавливает обстоятельства гибели в деревне Верхний Кебеж в ночь на 16 сентября 66-летней женщины, подвергшейся нападению медведя.