СК показал фото когтей под окном, из которого медведь вытащил пенсионерку

Следы медвежьих когтей остались под окном дома, где погибла пенсионерка СК показал фото когтей под окном, из которого медведь вытащил пенсионерку

Москва16 сен Вести.В Красноярском крае устанавливаются обстоятельства смерти пенсионерки в результате нападения медведя. Региональный главк СК опубликовал в MAX фотографии дома в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа, где произошла трагедия.

Ранее источник в оперативных службах сообщил, что женщина, услышав шум во дворе, решила посмотреть, что происходит.

Предположительно, медведь мог вытащить жертву из окна. По крайней мере, на одном из опубликованных региональным главком СК фото под окном дома видны царапины, похожие на следы от медвежьих когтей.

Следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего говорится в публикации ведомства

Трагедия произошла ночью 16 сентября. Жительница деревни Верхний Кебеж подверглась нападению медведя. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.