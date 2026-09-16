Москва16 сенВести.Следственный комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства гибели 66-летней женщины, подвергшейся нападению медведя, сообщается в MAX-канале ведомства.
Предварительно установлено, что ночью в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа местная жительница подверглась нападению медведя.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествияговорится в сообщении
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Жителей призывают не ходить в лес за грибами и ягодами из-за высокой активности медведей.