Москва16 сенВести.Следственный комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства гибели 66-летней женщины, подвергшейся нападению медведя, сообщается в MAX-канале ведомства.

Предварительно установлено, что ночью в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа местная жительница подверглась нападению медведя.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия

говорится в сообщении

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Жителей призывают не ходить в лес за грибами и ягодами из-за высокой активности медведей.