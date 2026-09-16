СК: женщина погибла от нападения медведя в деревне Красноярского края

В Красноярском крае устанавливают обстоятельства гибели женщины от медведя СК: женщина погибла от нападения медведя в деревне Красноярского края

Москва16 сен Вести.Следственный комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства гибели 66-летней женщины, подвергшейся нападению медведя, сообщается в MAX-канале ведомства.

Предварительно установлено, что ночью в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа местная жительница подверглась нападению медведя.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия говорится в сообщении

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Жителей призывают не ходить в лес за грибами и ягодами из-за высокой активности медведей.